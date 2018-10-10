Трамп принял отставку постпреда США при ООН

Трамп, комментируя отставку Никки Хейли с должности постпреда США при ООН, сообщил, что решение готовилось заранее.



По словам президента, Хейли предупредила его примерно шесть месяцев назад, что, возможно, в конце года захочет немного отдохнуть. Именно в этот период она покинет свой пост, уточнил он.

Кроме того, Трамп выразил надежду на будущее возвращение Хейли в администрацию на другую должность.

Как сообщает Axios со ссылкой на источники, Хейли в Белом доме обсуждала отставку с Трампом на прошлой неделе. Многие сотрудники администрации узнали эту новость с удивлением, отмечает портал.

Хейли занимает должность постпреда США при ООН с 27 января прошлого года. Это пост министерского ранга, в этом качестве Хейли входит в возглавляемый Трампом кабинет.

РИА Новости