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Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами

Сегодня в 20:00 ~ 1 минута на чтение 182
Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами

США готовы ввести дополнительные пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит G20, заявил президент Дональд Трамп в интервью CNBC.

По мнению Трампа, Си Цзиньпин приедет на встречу, потому что это в его интересах. «Думаю, он приедет, и мы заключим прекрасную сделку», — отметил глава США.

В случае если китайская сторона проигнорирует встречу, Трамп пригрозил немедленным повышением пошлин, которые могут подняться до 34-40 процентов. Он также отметил, что Си Цзиньпин — очень «умный и потрясающий человек», но выступает на стороне Китая, который противостоит США.

В конце мая министр финансов страны США Стивен Мнучин заявил, что через месяц возможно введение новых ограничений в отношении китайского импорта. Предполагается, что их подготовят ко встрече президента Трампа и Си Цзиньпина на саммите G20, который состоится в Японии 28-29 июля. Глава американского Минфина выразил надежду на то, что Вашингтон и Пекин смогут возобновить переговоры.

Переговоры между Вашингтоном и Пекином зашли в тупик в мае. После того как не удалось достигнуть компромисса, Трамп обвинил КНР в срыве переговорного процесса и заявил о повышении пошлин на китайский импорт на 200 миллиардов долларов. Китай в ответ ввел дополнительные тарифы для американских товаров на сумму в 60 миллиардов долларов. Офис торгового представителя США представил расширенный список товаров из Китая на 300 миллиардов, к которым Вашингтон готов применить 25-процентные пошлины.

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