Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами

США готовы ввести дополнительные пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит G20, заявил президент Дональд Трамп в интервью CNBC.

По мнению Трампа, Си Цзиньпин приедет на встречу, потому что это в его интересах. «Думаю, он приедет, и мы заключим прекрасную сделку», — отметил глава США.

В случае если китайская сторона проигнорирует встречу, Трамп пригрозил немедленным повышением пошлин, которые могут подняться до 34-40 процентов. Он также отметил, что Си Цзиньпин — очень «умный и потрясающий человек», но выступает на стороне Китая, который противостоит США.

В конце мая министр финансов страны США Стивен Мнучин заявил, что через месяц возможно введение новых ограничений в отношении китайского импорта. Предполагается, что их подготовят ко встрече президента Трампа и Си Цзиньпина на саммите G20, который состоится в Японии 28-29 июля. Глава американского Минфина выразил надежду на то, что Вашингтон и Пекин смогут возобновить переговоры.

Переговоры между Вашингтоном и Пекином зашли в тупик в мае. После того как не удалось достигнуть компромисса, Трамп обвинил КНР в срыве переговорного процесса и заявил о повышении пошлин на китайский импорт на 200 миллиардов долларов. Китай в ответ ввел дополнительные тарифы для американских товаров на сумму в 60 миллиардов долларов. Офис торгового представителя США представил расширенный список товаров из Китая на 300 миллиардов, к которым Вашингтон готов применить 25-процентные пошлины.

Lenta.ru