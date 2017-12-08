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Трамп придумал для CNN новый слоган

Сегодня в 18:00 ~ 1 минута на чтение 211
Трамп придумал для CNN новый слоган

Президент США Дональд Трамп предложил телеканалу CNN сменить фирменный слоган.

«Слоган CNN — «CNN, самый правдивый новостной бренд». Все знают, что это ложь, и что, по сути, это обман американской общественности, — написал он в своем Twitter. — Есть много других СМИ, гораздо более правдивых, чем CNN».

В качестве нового слогана хозяин Белого дома предложил следующую фразу: «CNN, наименее правдивый новостной бренд».

Дональд Трамп неоднократно давал негативную оценку деятельности CNN. Так, в ноябре президент осудил телеканал после сообщений о том, что журналисты не придут на прием в Белом доме, организованный по случаю Рождества.

РИА Новости

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