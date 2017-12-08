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Трамп превратил Ближний Восток в эпицентр хаоса, заявляют в Анкаре

Сегодня в 17:55 ~ 1 минута на чтение 259
Трамп превратил Ближний Восток в эпицентр хаоса, заявляют в Анкаре

Решение президента США Дональда Трампа о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим разрушило и без того хрупкий, но все же продолжавшийся мирный процесс, заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

По его словам, Вашингтон своим решением спровоцировал новый виток кризиса и конфронтации в регионе, сообщает Anadolu.

«Отныне Ближний Восток будет считаться центром кризиса и хаоса, а не мира», - подчеркнул вице-премьер Турции.

Боздаг подчеркнул, что ответственность за любые кризисы, хаос и столкновения в регионе отныне лежит на администрации США.

«Турция осуждает администрацию Трампа за провоцирование событий, происходящих сегодня на Западном берегу реки Иордан и в районе мечети Аль-Акса. Призываем Израиль к сдержанности и прекращению насилия», - отметил вице-премьер Турции.

Ф.Багирова

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