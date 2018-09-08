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Трамп посоветовал Apple вернуть производство в США

8 Сентября, 2018 в 23:00 ~ 1 минута на чтение 811
Трамп посоветовал Apple вернуть производство в США

Президент США Дональд Трамп в ответ на опасения компании Apple по поводу удорожания продукции из-за возможного введения пошлин на ввозимые из Китая товары, предложил технологическому гиганту вернуть основное производство в США и посоветовал начать строительство заводов уже сейчас.

Ранее компания Apple направила правительству США письмо, в котором заявила, что предложенные президентом Трампом пошлины на товары из Китая повлияют на цены некоторой ее продукции для американских покупателей.

"Цены на продукцию Apple могут вырасти в связи с масштабными пошлинами, которые мы можем ввести в отношении Китая. Однако существует простое решение, при котором налог был бы нулевым и, более того, существовали бы налоговые льготы. Производите свою продукцию в США, а не в Китае. Начните строить новые заводы сейчас", — написал Трамп в своем Twitter.

В настоящий момент Apple производит в США только Mac Pro, основное производство размещено за пределами страны, в том числе в Китае.

РИА Новости

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