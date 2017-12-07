Трамп поручил начать подготовку к переносу посольства США в Иерусалим

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил госдепартаменту начать подготовку к переносу посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

"В соответствии с "Законом о посольстве в Иерусалиме" я поручил госдепартаменту начать подготовку к переносу посольства США из Тель-Авива в Иерусалим", — сказал Трамп, выступая со специальным обращением.

По его словам, планируется немедленно начать поиск архитекторов и инженеров для строительства нового здания посольства.

"Когда новое посольство будет построено, это будет отличный вклад в дело мира", — отметил президент.

РИА Новости