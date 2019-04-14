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Трамп пообещал американцам обеспечить доступ к 5G

14 Апреля, 2019 в 13:00 ~ 1 минута на чтение 845
Трамп пообещал американцам обеспечить доступ к 5G

Президент США Дональд Трамп пообещал американцам, что в скором времени у населения страны появится доступ к беспроводной связи пятого поколения (5G).

Об этом сообщает The New York Times.

По словам американского лидера, данная технология должна стать "неотъемлемой составляющей процветания страны и [обеспечения] национальной безопасности в двадцать первом веке".

Трамп добавил, что от успехов в развитии связи зависит исход торговой войны с Китаем.

Президент США отметил, что рассматривает способность Пекина контролировать сеть пятого поколения как угрозу, поскольку его беспокоит безопасность передаваемой информации.

При этом Трамп не уточнил, будет ли издан закон, запрещающий китайским фирмам, таким как Huawei, заниматься строительством подобных сетей.

Как писал Лайф, Южная Корея стала первой страной, которая начала использовать мобильную связь пятого поколения в коммерческих целях.

Life.ru

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