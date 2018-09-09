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Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за парад в честь 70-летия КНДР

Сегодня в 22:25 ~ 1 минута на чтение 433
Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за парад в честь 70-летия КНДР

Президент США Дональд Трамп положительно отреагировал на военный парад в Пхеньяне в честь 70-летия КНДР.

Об этом он написал в своем твиттере.

В частности, американский президент поблагодарил северокорейского лидера за то, что на параде не было представлено ядерное оружие.

«Спасибо, председатель Ким. Мы вместе докажем, что все не правы! Нет ничего лучше диалога двух людей, которые нравятся друг другу! Гораздо лучше, чем до того момента, когда я вступил в должность», — подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось, что в КНДР прошел военный парад, в нем приняли участие 10 тыс. военнослужащих.

Отмечается, что на параде не были показаны межконтинентальные баллистические ракеты.

Gazeta.ru

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