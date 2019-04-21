Трамп по ошибке заявил, что на Шри-Ланке погибли 138 миллионов человек

Американский лидер Дональд Трамп по ошибке заявил, что в результате взрывов на Шри-Ланке погибли 138 миллионов человек.

Об этом он написал в твиттере.

Трамп написал, что искренне выражает свои соболезнования народу Шри-Ланки, где погибли «138 миллионов человек».

«Искренние соболезнования народу Шри-Ланки из-за ужасных террористических нападений на церкви и гостиницы, в результате которых погибло по меньшей мере 138 000 000 человек и сильно пострадало 600 человек. Мы готовы помочь!», — написал Трамп.

Отмечается, что вскоре после публикации записи, Трамп удалил твит и выложил новый.

Ранее сообщалось, что восьмой взрыв произошел на Шри-Ланке.

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Эльшан Рустамов