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Трамп отменил визит в Ирландию

11 Сентября, 2018 в 23:32 ~ 1 минута на чтение 381
Трамп отменил визит в Ирландию

Президент США Дональд Трамп отменил свой визит в Ирландию, который был запланирован на ноябрь, передает «Би-би-си».

Отмечается, что Трамп планировал посетить Ирландию после участия в праздничных мероприятиях 11 ноября во Франции. Американский президент собирался на день остановиться в Дублине, после чего отправиться в свой гольф-клуб в Дунберге.

По заявлению Белого дома, отмена визита в Ирландию стала результатом пересмотра графика всей европейской поездки Трампа.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трампа может второй раз за четыре месяца посетить Шотландию для игры в гольф. Как отмечается, визит Трампа вызвал волну протестов в в Шотландии.

Gazeta.ru

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