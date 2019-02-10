Трамп обвинил демократов в том, что они ведут дело к шатдауну

"Они предлагают очень мало денег на крайне необходимую стену на границе. А сейчас неожиданно еще и хотят ограничить число осужденных за насильственные преступления, которых можно держать в заключении!.. Когда они выдвигают подобные чудовищные предложения, я уже начинаю думать, что им нужен шатдаун", - написал Трамп в Twitter.