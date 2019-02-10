Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в том, что они ведут дело к шатдауну - временному закрытию федеральных учреждений из-за отсутствия бюджета.
Очередной шатдаун может наступить уже 15 февраля.
"Они предлагают очень мало денег на крайне необходимую стену на границе. А сейчас неожиданно еще и хотят ограничить число осужденных за насильственные преступления, которых можно держать в заключении!.. Когда они выдвигают подобные чудовищные предложения, я уже начинаю думать, что им нужен шатдаун", - написал Трамп в Twitter.
Ранее в воскресенье Белый дом и представители конгресса признали, что бюджетные переговоры в очередной раз зашли в тупик.
РИА Новости