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Трамп обвинил демократов в том, что они ведут дело к шатдауну

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Трамп обвинил демократов в том, что они ведут дело к шатдауну
Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в том, что они ведут дело к шатдауну - временному закрытию федеральных учреждений из-за отсутствия бюджета.
 
Очередной шатдаун может наступить уже 15 февраля.
 
"Они предлагают очень мало денег на крайне необходимую стену на границе. А сейчас неожиданно еще и хотят ограничить число осужденных за насильственные преступления, которых можно держать в заключении!.. Когда они выдвигают подобные чудовищные предложения, я уже начинаю думать, что им нужен шатдаун", - написал Трамп в Twitter.
 
Ранее в воскресенье Белый дом и представители конгресса признали, что бюджетные переговоры в очередной раз зашли в тупик.
 
РИА Новости
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