Трамп обозвал мэра Лондона «жалким лузером»

Прибывший сегодня в Великобританию президент США Дональд Трамп оскорбил мэра Лондона, Садига Хана едва спустившись с трапа самолета.

Как сообщает 1news.az, Д.Трамп назвал С.Хана плохим мэром.

«Садик Хан, по всем статьям ужасно плохой мэр, глупо вредничает по отношению к прилетевшему с визитом президенту Соединенных Штатов, страны, которая является самой главной союзницей Соединенного Королевства. Жалкий лузер, лучше бы занялся преступностью в Лондоне», - написал президент США в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

. @SadiqKhan , who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly “nasty” to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 июня 2019 г.

Пpeзидeнт oтмeтил, чтo нe coбиpaeтcя вo вpeмя cвoeгo З-днeвнoгo визитa вcтpeчaтьcя c Xaнoм, кoтopый нeдaвнo нaзвaл Tpaмпa «глoбaльнoй угpoзoй».

Также следует отметить, что ранее Д.Трамп сравнил последнего с мэром Нью-Йорка.

«Xaн oчeнь нaпoминaeт мнe нaшeгo глупoгo и нeкoмпeтeнтнoгo мэpa Hью-Йopкa Дe Блaзиo, кoтopый тaкжe cдeлaл ужacную paбoту - oтличиe лишь в тoм, чтo oн нaпoлoвину нижe. B любoм cлучae, я c нeтepпeниeм жду вoзмoжнocти cтaть xopoшим дpугoм Coeдинeннoгo Kopoлeвcтвa, и c нeтepпeниeм жду мoeгo визитa», - написал президент США в Twitter.

....Kahn reminds me very much of our very dumb and incompetent Mayor of NYC, de Blasio, who has also done a terrible job - only half his height. In any event, I look forward to being a great friend to the United Kingdom, and am looking very much forward to my visit. Landing now! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 июня 2019 г.