Трамп объявил режим ЧС в Калифорнии из-за пожаров

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в Калифорнии для предоставления федеральной финансовой помощи в борьбе с бушующими в штате природными пожарами, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Сегодня президент Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Калифорния и распорядился о предоставлении дополнительной федеральной помощи для борьбы с начавшимися 4 декабря природными пожарами», — сообщила пресс-служба.

Распоряжением президента координация действий по ликвидации пожаров передается в Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).

По последним данным, в Калифорнии огнем охвачены около 640 квадратных километров. В тушении природных пожаров на юге Калифорнии заняты более 5,5 тысяч пожарных. В связи со стихией эвакуированы более 190 тысяч человек.

РИА Новости