1news.az
В мире
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Трамп назвал дату введения новых пошлин против Китая

17 Сентября, 2018 в 23:59 ~ 1 минута на чтение 290
Трамп назвал дату введения новых пошлин против Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты объявят о введении новых торговых пошлин в отношении Китая после того, как в КНР закроется фондовая биржа.

Слова американского лидера передает Reuters со ссылкой на агентство Bloomberg.

Трамп отметил, что введение новых пошлин состоится в понедельник, 17 сентября. Также президент подчеркнул, что уважает китайского лидера Си Цзиньпина, однако «США больше не могут» придерживаться старой торговой политики с Китаем.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Трамп объявит о новых пошлинах 17-18 сентября. Позднее это же издание сообщило, что Китай намерен отказаться от торговых переговоров с США.

Gazeta.ru

Telegram WhatsApp

290

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ В мире

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net