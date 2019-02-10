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Трамп и Мун Чжэ Ин обсудят предстоящий саммит США и КНДР

10 Февраля, 2019 в 12:59 ~ 1 минута на чтение 577
Трамп и Мун Чжэ Ин обсудят предстоящий саммит США и КНДР
Президенты Южной Кореи и США Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп проведут телефонные переговоры, в ходе которых обсудят подготовку к американо-северокорейскому саммиту, запланированному во Вьетнаме в конце февраля.

Об этом информирует агентство «Рёнхап» со ссылкой на пресс-секретаря президента Южной Кореи Ким Ый Гёма.

«Мы собираемся сообщить подробности, как только подготовка (к переговорам Мун Чжэ Ина и Трампа. — RT) будет завершена», — заявил Ким Ый Гём.

Ранее Трамп сообщил, что его второй саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдёт 27—28 февраля во вьетнамской столице.

RT

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