Трамп и Мун Чжэ Ин обсудят предстоящий саммит США и КНДР

Президенты Южной Кореи и США Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп проведут телефонные переговоры, в ходе которых обсудят подготовку к американо-северокорейскому саммиту, запланированному во Вьетнаме в конце февраля.

Об этом информирует агентство «Рёнхап» со ссылкой на пресс-секретаря президента Южной Кореи Ким Ый Гёма. «Мы собираемся сообщить подробности, как только подготовка (к переговорам Мун Чжэ Ина и Трампа. — RT) будет завершена», — заявил Ким Ый Гём. Ранее Трамп сообщил, что его второй саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдёт 27—28 февраля во вьетнамской столице. RT