Трамп: боевики ИГИЛ фактически выдавлены из Сирии и Ирака

Президент США Дональд Трамп заявил, что боевики террористической группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» фактически выдавлены с территорий Сирии и Ирака, передает РИА «Новости».

«Я хочу поблагодарить (главу Пентагона Джеймса. — «Газета.Ru») Мэттиса за отличную работу в отношении ИГИЛ. Он выбил из него (ИГИЛ — «Газета.Ru») все силы, конечно, я сделал возможным разрешая делать, что вы делали», — сказал американский лидер.

По словам Трампа, минобороны США проделало «отличную работу».

«Они (террористы. --«Газета.Ru») фактически выбиты из Сирии, Ирака. Это отличные новости. Но плохая новость — они расходятся по всем местам», — подчеркнул он.

Американский президент отметил, что США не хотят видеть террористов на своей территории.

«Мы не хотим, чтобы они возвращались назад в нашу страну. Они возвращаются в некоторые страны, но мы не хотим, чтобы они вернулись в нашу страну, поэтому мы пристально следим за ними», — заключил Трамп.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что Сирия полностью освобождена от боевиков террористической группировки «Исламское государство». Он также заявил о готовности России помочь США в уничтожении ИГИЛ в Ираке.

Gazeta.ru