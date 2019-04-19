Трагедия бакинской семьи: За три года погибли и сестра, и брат – ФОТО

Скончался брат бывшего редактора Общественного телевидения Айтадж Вахабовой – 19-летний Теймур Вахабов.

Как сообщает 1news.az, молодой человек трагически погиб в ДТП, которое произошло в Турции, его похоронили вчера в Баку. Сегодня в 14:00 в зале для поминок «Земзем», расположенном в поселке Ени Ясамал, состоится траурная церемония.

Напомним, что три года назад, в феврале 2016 года, покончила с собой сестра Теймура и Айтадж – 23-летняя Нигяр Вахабова.

1news.az выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Allah rəhmət eləsin!

Тимур Рзаев

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