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Традиции создания и игры на кяманче признаны культурным наследием Азербайджана и Ирана

Сегодня в 10:40 ~ 2 минуты на чтение 254
Традиции создания и игры на кяманче признаны культурным наследием Азербайджана и Ирана

UNESCO включила такие виды искусства, как создание музыкального инструмента кяманча и игру на нем, в Список нематериального культурного наследия человечества. Заявка была принята от Азербайджана и Ирана.

Решение было принято в четверг, на 12-й сессии Межправительственного комитета UNESCO по охране нематериального культурного наследия, которая с 4 по 9 декабря проходит на южнокорейском острове Чеджу.

«Искусство создания и игры на кяманче, музыкальном струнном инструменте, существует уже более 1000 лет. В Исламской Республике Иран и Азербайджанской Республике кяманча является основным элементом классической и фольклорной музыки, выступления с ней занимают центральное место на социальных и культурных мероприятиях», - говорится в сообщении на сайте UNESCO.

Отмечается, что современные исполнители используют четырехструнный инструмент, выступая и соло, и в оркестре.

«Кяманча – ключевой элемент музыкальной культуры обеих стран, и, помимо того, что работа по созданию этого музыкального инструмента является для ремесленников средством заработка, этот процесс считается частью нематериального культурного наследия обоих народов», - говорится в сообщении на сайте UNESCO.

Традиции создания и игры на кяманче как в Азербайджане, так и в Иране передаются из поколения в поколение.

В общей сложности на сессии UNESCO в Южной Корее рассматриваются 34 новые заявки на включение в Cписок нематериального культурного наследия человечества UNESCO. Среди них различные популярные обычаи и формы творчества, передаваемые из поколения в поколение.

Накануне в Список UNESCO были включены традиции  приготовления и подачи национального блюда азербайджанской кухни – долмы.

Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества насчитывает на сегодняшний день 365 элементов в 108 странах.

Азербайджан представлен в Списке такими образцами культурного наследия азербайджанского народа, как мугам, ашугское творчество, игра на таре, искусство изготовления лаваша, ковроткачество, праздник Новруз.

Елена Остапенко, Э.Т.

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