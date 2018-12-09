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Toyota отзывает 13 тысяч машин в Китае из-за дефекта фар

9 Декабря, 2018 в 21:37 ~ 1 минута на чтение 1006
Toyota отзывает 13 тысяч машин в Китае из-за дефекта фар

Японский автоконцерн Toyota отзывает более 13 тысяч автомобилей в Китае из-за обнаруженного дефекта в системе электронной регулировки фар.

Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на Государственное управление по регулированию рынка КНР.

Концерн обязуется уведомить покупателей модели о проблеме и провести работы по устранению дефекта.

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