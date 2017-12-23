Тото Вольфф: «После инцидента в Баку мы сразу проверили телеметрию, чтобы понять, делал ли Льюис что-то похожее на «брейк-тест»

В 2017-м Льюис Хэмилтон стал четырехкратным чемпионом мира, завоевав титул в борьбе с Себастьяном Феттелем.

Руководитель Mercedes Motorsport Тото Вольфф считает, что одной из причин поражения гонщика Ferrari стало его неумение контролировать эмоции.

Тото Вольфф: «Себастьян выглядит спокойным, но в душе он очень эмоциональный и страстный. Эти качества помогали ему побеждать в прошлом, но подвели в этом году. Льюис же, наоборот, стал более зрелым, что сделало его ещё сильнее.

После инцидента в Баку мы сразу проверили телеметрию, чтобы понять, делал ли Льюис действительно что-то похожее на «брейк-тест», но ничего не увидели. В тот момент Себастьян из-за гнева просто потерял контроль над эмоциями. Потом он признал, что если бы у него была возможность вернуться в прошлое, то он бы не стал так делать.

Я не знаю, что произошло с Себастьяном в Сингапуре, связаны ли его действия с прессингом. Он знал – чтобы заработать 25 очков за победу, нужно с самого начала возглавить гонку. Он пытался жестко действовать на старте, но из-за плохой видимости не заметил другие машины, что привело к аварии».

Говоря о следующем сезоне, Тото Вольфф признал, что ждет более плотную борьбу: «Чем дольше регламент остается стабильным, тем меньше отрывы. С уверенностью можно сказать, что в 2018-м борьба с Red Bull и Ferrari будет более жесткой. Не исключено, что по ходу сезона какая-то другая команда сможет навязать борьбу, но мы готовы к этому вызову.

В команде поняли проблемы с машиной, с которыми столкнулись в этом году. Мы попытаемся избежать их в новой машине. У каждой машины свои особенности, и я не думаю, что в следующем году наша окажется самой быстрой везде, но задача сделать так, чтобы она была быстрее соперников на большинстве трасс».

В конце следующего года у Льюиса Хэмилтона истекает контракт с Mercedes. Тото Вольфф подтвердил, что в команде хотели бы продолжить сотрудничество: «Льюис хочет быть самым лучшим, превзойти все рекорды, но при этом не готов отказаться от свободы и возможности самостоятельно принимать решения в 2019-м, чем бы он не занимался – участвовал в гонках или стал модным предпринимателем.

Мы ведем переговоры о долгосрочном контракте, и я надеюсь, что Льюис останется с нами на долгие годы. Таково желание всех сторон, но при этом Льюису нужны гарантии, что если он что-то захочет сделать в будущем, у него будет такая возможность.

В данный момент Льюису нравится Формула 1, и он не хочет заниматься ничем другим. Все остальное для него – хобби. Однако не исключено, что через три или четыре года его мнение изменится».

Тото Вольфф дал понять, что в Mercedes интересуются Даниэлем Риккардо: «Если бы год назад меня спросили о составе команды, я бы назвал Льюиса и Нико Росберга. Они быстрые гонщики и серьезные соперники, которые подталкивали друг друга вперед и делали машину быстрее. Но мы быстро поняли, что хорошие отношения между Льюисом и Валттери Боттасом, сложившиеся в 2017-м, стали активом команды.

Сейчас я хочу, чтобы наш состав оставался неизменным – в 2018-м мы продолжим с ними сотрудничество, но при этом надо сказать, что в 2019-м нас ждет очень захватывающий год. Несколько молодых гонщиков приобретут достаточный опыт, а некоторые очень хорошие пилоты, такие как Даниэль, станут свободными агентами.

Сначала мы хотим посмотреть, как сложится первая треть нового сезона, достаточно ли хороша будет наша машина – на этих вопросах сейчас концентрируется команда. После этого мы все проанализируем и, надеюсь, примем правильные решения».

На следующей сезон в Формуле 1 осталась только одна вакансия – в Williams. Тото Вольфф ответил, кого бы он пригласил в напарники Лэнсу Строллу: «На месте Williams я бы принял смелое решение и сделал ставку на Джорджа Рассела, Ландо Норриса или Шарля Леклера – на одного из этих талантливых молодых гонщиков, которые в прошлом становились чемпионами, и вырастил из них новую суперзвезду. Но существует финансовая реальность, с которой команде приходится иметь дело».

F1news