Торжественное открытие свадебного шоурума  JW Wedding Studio в отеле JW Marriott Absheron Baku – ФОТО

21 февраля 2018 года отель JW Marriott Absheron Baku торжественно провел церемонию открытия свадебного шоурума JW Wedding Studio.

На открытии присутствовали близкие друзья и партнеры, которые имеют непосредственное отношение к планированию и организации свадеб. Мероприятие было посвящено предстоящим проектам, направленным на развитие свадебного рынка в Азербайджане.

Гостей встречали классической живой музыкой, элегантные официанты подносили шампанское и легкие закуски. В рамках мероприятия гостям была представлена презентация грядущих свадебных проектов, в число которых входит разработка нового веб-сайта, программа лояльности, которая будет включать в себя массу эксклюзивных предложений от отеля и партнеров, и многое другое.

Отныне свадебный шоурум JW Wedding Studio будет служить роскошным пристанищем для женихов и невест, планирующих отметить свое важное жизненное событие в отеле JW Marriott Absheron Baku. Здесь они смогут ознакомиться с услугами, предоставляемыми отелем, а также с партнерами «до, во время и после» торжественного события.

JW Marriott Absheron Baku в очередной раз показал высочайший класс и инновационный подход к организации свадеб в Баку. Именно этим так славится всемирная сеть отелей JW Marriott.

На правах рекламы