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«Топпуш баджи» сыграла капризную богачку в новом клипе Фаика Агаева – ВИДЕО

Сегодня в 16:50 ~ 1 минута на чтение 354
«Топпуш баджи» сыграла капризную богачку в новом клипе Фаика Агаева – ВИДЕО

В Сети презентован новый клип народного артиста Фаика Агаева на песню «Gözüm dəyməsin sənə» (музыка - Nadeer NağdPul, слова Джавида Шахбазбекова). 

Официальная презентация клипа, режиссер которого - Наиль Наибоглу, прошла за неделю до его премьеры в YouTube. Видео было представлено представителям азербайджанских СМИ, а затем запущено на Muz TV, где можно было эксклюзивно увидеть клип «Gözüm dəyməsin sənə».

Главную женскую роль в новом видео сыграла поэтесса Нармина Мамедзаде – в съемках было задействовано немало популярных личностей, в числе которых народный артист Мурад Дадашов, заслуженные артисты Рафаэль Искендеров и Джошгун Рагимов, танцовщица Фатима Фаталиев с сыном и другие, каждому из которых досталась небольшая эпизодическая роль.

К примеру, заслуженная артистка Тунзаля Алиева, известная по образу «Топпуш баджи», сыграла в клипе Фаика Агаева роль капризной богачки.

Отметим, что клип снят народным артистом после 6-летнего перерыва – предыдущее видео на песню «Əlvida» было презентовано им в 2012 году.

Ф.В, Г.Р.

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