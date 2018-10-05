«Топпуш баджи» отказалась от денег на лечение, переданных азербайджанской телеведущей

История заслуженной артистки Тунзали Алиевой, полюбившейся зрителям по образу «Топпуш баджи», продолжает оставаться актуальной, не сходя с экранов ТВ и ведущих азербайджанских СМИ.

Ведущая канала Lider Арзу Хамзаева передала на лечение онкологической больной Т.Алиевой сумму в размере 1000 AZN, но актриса отказалась от денег, сказав, что они ей не нужны.

Отказ от денег «Топпуш баджи» связала именно с тем, что они переданы на лечение, а не на погашение ипотечного кредита, на который она продолжает собирать деньги в эфире программы «Bizimləsən»: «Я вновь не смогу стать матерью. Хочу воспитать своего ребенка в доме, купленном на деньги, которые даны мне с искренними побуждениями. В этих же деньгах я не нуждаюсь, народ и так мне помогает».

Напомним, что на данный момент сумма, собранная в помощь Т.Алиевой, составляет 53.700 AZN.

Читайте по теме:

Заур Бахшалиев назвал сумму, собранную на погашение ипотечного кредита «Топпуш баджи»

Муж «Топпуш баджи», водящий Hummer: «Разве купить машину так сложно?» - ФОТО

Ф.В, Г.Р.