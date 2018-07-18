Тоноян может стать первым и единственным министром обороны Армении, который сможет проживать в США - Мубариз Ахмедоглу

Мечущийся Тоноян переключился с Гедабека на Нахчыванское направление.

Несколько дней назад армянская пресса распространила информацию о визите Д.Тонояном, а также начальником генерального штаба ВС Армении Артаком Давтяном юго-восточного направления, то есть Гедабекского района (Башкенд, Арцвашен) Азербайджанской Республики; возился там, готовил какую-то военную операцию. Однако, видимо, Тоноян понимает, что "войной" в направлении Гедабека он не сможет привлечь внимание Запада. В свое время происходящие в направлении Нахчывана процессы на самом деле вызвали серьезный интерес у Запада, и осознающая это Россия подчинила себе IV и V армии Армении в направлении Нахчывана и Турции под видом объединенных войск. Тоноян понимает, что для привлечения внимания Запада, провокации должны быть только в направлении Нахчывана. Потому что эта провокация будет уже не между Арменией и Азербайджаном, к этой провокации может присоединиться и Турция, а Россия будет защищать Армению. Если Россия не защитит, то потеряет уважение. Поэтому Д.Тоноян внезапно посетил северо-восточные позиции, поднял там ракетные подразделения и провел стрельбы. Тем самым продемонстрировал готовность к военным провокациям в Нахчыванском направлении армяно-азербайджанской границы и на армяно-турецкой границе.

Давид Тоноян не хочет понимать произошедшие в позиции премьер-министра Армении изменения, принятые сопредседателями МГ ОБСЕ заявления, более компромиссную позицию Пашиняна в нагорно-карабахском урегулировании по сравнению с позициями Р.Кочаряна и С.Саргсяна.

Пашинян только в риторике показывает себя как сторонника военного пути в нагорно-карабахском вопросе. Однако предпринятые им в реальности шаги направлены на то, чтобы армяне Нагорного Карабаха, а затем и армянский народ приняли подготовленный МГ ОБСЕ по Нагорному Карабаху вариант.

Видимо, у Д.Тонояна уже есть новые покровители, и они для него авторитетнее, чем Н,Пашинян. Д.Тоноян станет первым и единственным министром обороны Армении, который сможет жить в США, в этом и заключается цель Д.Тонояна

Россия должна увидеть все это, и добиться постепенного вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана.

Глава Центра политических технологий и инноваций Мубариз Ахмедоглу