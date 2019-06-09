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Токаев заверил в сохранении внешнеполитического курса Казахстана после выборов

Сегодня в 11:22 ~ 1 минута на чтение 201
Токаев заверил в сохранении внешнеполитического курса Казахстана после выборов

Казахстан после выборов будет проводить во внешней политике курс, заложенный первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым.

Об этом заявил в воскресенье журналистам действующий президент республики Касым-Жомарт Токаев после того, как проголосовал на выборах главы государства,- сообщает «ТАСС».

«Безусловно, Казахстан сохранит преемственность в том, что касается внешнеполитического курса, - сказал он. - Он будет продолжен в том виде, в котором проводился первым президентом Республики Казахстан господином Нурсултаном Назарбаевым».

В Казахстане 9 июня проходят президентские выборы. Впервые в них не принимает участие Нурсултан Назарбаев. На пост главы государства претендуют семь кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.

Эльшан Рустамов

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