Токаев: Я не стесняюсь советоваться с Назарбаевым

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что, осознавая возложенную на него ответственность, не стесняется советоваться с первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым.

Именно таков, по мнению Токаева, транзит власти «по-казахски».

В интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия», Касым-Жомарт Токаева ответил на вопрос ведущего: «Трудно ли сегодня быть президентом Казахстана, тем более после такого лидера, как Нурсултан Назарбаев?».

«Трудно, но самое главное - это ответственность. Понимание ответственности, что в твоих руках находится судьба государства, - это, пожалуй, самое главное», - заявил глава Казахстана.

При этом Токаев отметил, что ответственность подстегивает и дисциплинирует.

«Кроме того, у меня есть возможность советоваться с нашим первым президентом, Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. Я не стесняюсь этого делать. Считаю, что именно в этом состоит смысл транзита по-казахски», - заявил Токаев в интервью, фрагмент которого показали в эфире телеканала в воскресенье.

Нурсултан Назарбаев после 30 лет руководства страной сложил полномочия президента 20 марта 2019 года. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, ранее занимавший должность председателя сената.

Внеочередные президентские выборы пройдут в Казахстане 9 июня. За пост главы государства поборются семь человек.

А.А.