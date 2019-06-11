Токаев: «С большой симпатией отношусь к Армении, с которой у нас много общего»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с большой симпатией относится к Армении, с которой у его страны много общего.

Об этом глава казахстанского государства заявил в понедельник в ходе пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов, сообщает Forbes-Казахстан.

«С большой симпатией отношусь к вашей стране, не так давно имел встречу с Николом Пашиняном. Кстати, буквально через 5 минут он должен позвонить мне. Как я понял, поздравить», - заявил он 10 июня до телефонного разговора с Пашиняном.

«Мы договорились тут вместе над насыщением нашего сотрудничества конкретными проектами. У нас очень много общего между прочим с Арменией с точки зрения истории и даже языка. Поэтому я с оптимизмом смотрю на будущее сотрудничество», - сказал глава Казахстана.

Токаев подчеркнул, что его страна будет делать все возможное для укрепления сотрудничества с Арменией.

Следует отметить, что 10 июня состоялся телефонный разговор Пашиняна с новоизбранным президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в связи с его победой на президентских выборах.

А.А.