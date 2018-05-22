Тофик Зульфугаров: Позиции Азербайджана и России по урегулированию конфликта все больше сближаются

Интервью 1news.az с экс-министром иностранных дел Азербайджана Тофиком Зульфугаровым.

- В Азербайджан совершили визит Ангела Меркель, Авигдор Либерман, а сейчас и Владимир Путин. В регионе происходят очень интересные события, в то время как переговоры по Карабаху зашли в тупик.

- Я не сторонник того, чтобы мы все мешали в одну кучу. Двусторонние отношения с разными странами имеют отличительную динамику. Если мы говорим о динамике взаимоотношений Россия-Азербайджан, то это одна тема, Германия-Азербайджан – другая.

Вы абсолютно правы в том, что каких-то видимых переговоров по урегулированию карабахского конфликта нет, потому что нет видимых серьезных обсуждений. Смена руководства в Армении и заявления, противоречащие друг другу, которые там прозвучали, направлены на то, чтобы радикализировать ситуацию.

В своей основе эти заявления носят популистский характер и имеют цель узаконить аннексионистскую политику. На этом фоне обсуждения тематики, связанной с урегулированием, не видно, просто для нее не остается места. Но вместе с тем, я не думаю, что какие-то процессы происходят в регионе.

Долгий период, когда были попытки позитивно сдвинуть ситуацию с мертвой точки, завершился тем, что в Армении сменилось руководство. Сегодня международное сообщество, которое занимается урегулированием конфликта, находится в некой форме раздумья. Поэтому выступления Президента Азербайджана направлены не на армянскую аудиторию, их лидера, а на международное сообщество.

Заявления Никола Пашиняна не оставляют другого выхода как применить силу и восстановить конституционный порядок на территории Азербайджана. В этот период визит Владимира Путина приобретает особое значение. Алгоритм отношений РФ-Азербайджана другой, чем с остальными странами, поэтому обсуждение вопросов урегулирования в ходе визита произойдет обязательно.

- Национальное собрание Армении в рамках командно-штабных учений «Молния-2018» приняло решение «об объявлении войны Азербайджану».

- По сути дела война объявлена давно, и она идет больше 20 лет. В данном случае Пашинян как человек, пришедший к власти на волне протестных настроений, вынужден озвучивать популистские лозунги и действия. Он работает на толпу. Проблема в другом – волна, которая смела Сержа Саргсяна, была результатом того, что он не сделал ничего для урегулирования конфликта. В результате в Армении возник экономический, политический, демографический кризис.

Пашинян по логике своей должен был прийти и конструктивно решать самый главный вопрос, который не дает развиваться Армении. А он начал совсем с другого конца, и на этой волне пытается укрепить свою персональную власть. Его желание в какой-то степени естественно для политика такого уровня. Но оно не решает проблемы Армении.

И в Азербайджане, и в соседних странах понимают, что без серьезных шагов по урегулированию конфликта, деоккупации территорий стабильность в регионе, конструктивное сотрудничество с соседними странами и развитие Армении невозможно.

Действия Пашиняна говорят о том, что надеться на то, что армянское руководство образумится, не приходится. Региональный визит Владимира Путина в данном случае – некая попытка в последний раз поговорить серьезно на очень серьезные темы, которые имеются в регионе.

- Замешанный в уголовном деле генсек ОДКБ высказался по ситуации на армяно-азербайджанской границе.

- Его бэкграунд немного комичный, сам он тоже является комичной фигурой, да и организация, которую он представляет, тоже не зарекомендовала себя как серьезная военно-политическая структура.

Я к этому заявлению не отношусь серьезно и даже комментировать не хочу, потому что этот человек вырвался из рук армянского правосудия и пытается реабилитировать себя таким способом. В отношении него можно сказать, он – никто и зовут его – никак.

- Такое ощущение, что старая гвардия в Армении сплотилась вокруг Роберта Кочаряна в противостоянии Николу Пашиняну. Насколько велика вероятность возвращения их к власти?

- Вот уже более 20 лет карабахский клан контролирует власть и грабит Армению. Сейчас происходит четкое размежевание в Армении между армянами из Армении и Карабаха, последние все переехали в Армению. Сформировались две группы, которые будут вести между собой борьбу за власть.

- Каков Ваш прогноз по урегулированию нагорно-карабахского конфликта?

- Я бы в другом ключе взглянул на эту ситуацию. Переговоры как средство урегулирования конфликта полностью дискредитированы. В данном случае проблема в том, что в Армении не с кем вести переговоры. Там идет соревнование людей, которые пытаются своими популистскими заявлениями понравиться аудитории.

Исходя из этого, не с кем вести переговоры с учетом декларированных позиций и не о чем вести переговоры. Другой контекст приобретает все большее значение, когда Азербайджан сближается с Россией, в том числе и по вопросу урегулирования конфликта, где их позиции также сближаются.

Отдаление Армении и России, в том числе по позициям урегулирования, - этот процесс идет параллельно. Рано или поздно это станет определяющим в том, как будут развиваться события в урегулировании конфликта.

Эльшан Рустамов, Г.Р.