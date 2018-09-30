Тофиг Аббасов: Сейчас может появиться реальный шанс для того, чтобы вывести карабахскую проблему из мертвого состояния

Премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно в своих выступлениях и заявлениях говорил о необходимости изменения формата переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

Однако по итогам разговора президента Азербайджана Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Душанбе в рамках саммита СНГ, неконструктивная риторика армянской стороны изменилась. Отмечается, что на встрече стороны выразили приверженность переговорному процессу, и таким образом попытки изменить формат переговоров по карабахскому урегулированию были прекращены. Переговоры по урегулированию ведутся, и будут вестись, как и прежде, - между Азербайджаном и Арменией.

Пресс-служба президента Азербайджана также распространила сообщение, в котором было отмечено, что в ходе беседы стороны выразили приверженность переговорам по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, укреплению режима прекращения огня для предотвращения инцидентов на линии соприкосновения сторон и на границе между Арменией и Азербайджаном.

Также было решено выработать механизмы по установлению оперативной связи между соответствующими структурами.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал 1news.az политолог Тофиг Аббасов.

В первую очередь эксперт отметил неизменность позиции официального Баку в переговорном процессе: « Азербайджан никогда не отказывался от переговоров и всегда четко излагал свою позицию. На чем он и будет стоять и настаивать. То есть позиция Азербайджана в карбахском вопросе изменениям не подлежит».

Как объяснил политолог, позиция Баку полностью совпадает с законодательной базой, с международными правовыми нормами, и основывается также на четырех резолюциях Совбеза ООН как основополагающих и имеющих непосредственное отношение к разблокированию карабахского кризиса. Аббасов также отметил, что принцип нерушимости границ утверждается как главенствующий во всех международных документах, в том числе и уставе ООН и других международных организаций.

Поэтому, как сказал эксперт, в этом вопросе «мяч был на армянской стороне».

По его мнению, учитывая, что для армянской политической традиции характерно шарахание из стороны в сторону, зигзагообразность, всевозможные перевороты, можно наблюдать то, что политическая элита Армении вынуждена обращать основное внимание на внутренние проблемы и фактически, уступая инициативу на международном уровне, показывать уязвимость в контексте урегулирования спора с Азербайджаном.

«С приходом Никола Пашиняна, надо признать, мало что изменилось. Собственно говоря, большая поддержка улицы, которую высоко оценивает сам Пашинян и его сторонники, конечно, имеет значение. В плане того, что этот политический деятель заручился доверием своей социальной базы. Но не надо забывать, что в армянской действительности фактор грубой силы тоже заставляет с собой считаться. Поэтому с момента вступления в должность, в новых условиях премьер-министр все время вынужден действовать с оглядкой»,- сказал Аббасов.

Он указал на то, как в свое время в Армении «придерживался практики мощного давления карабахский клан», и это играло ключевую роль в неизменности официальной позиции Еревана в карабахском вопросе: «Ереван всегда тщетно пытался добиться сохранения статус-кво».

«Однако сейчас Пашинян прекрасно понимает, что ставка на сохранение статус-кво она может оказаться гибельной для Армении и для его власти. Потому, что в мире, в регионе в частности ситуация постоянно меняется. И фактически торможение, на которое ссылается официальный Ереван, играет не только против интересов самой Армении, но и региональных стран. Таких, как Турция, Россия, Иран, Грузия»,- заметил политолог.

Он подчеркнул, что Армения сама себя ставит вне игры и в то же время не дает другим нормально рассматривать возможности для перспективного планирования.

Как сказал Аббасов, Н.Пашиняну, как и другим армянским политикам известно, что не решив, карабахскую проблему Армения е сможет покончить со стагнацией в которой находится: «И сейчас в принципе может сформироваться новая региональная конъюнктура, в которой Армении придется отказываться от политики провокаций на линии фронта и развернуться со здравым рассудком в сторону прагматизма».

«Думаю, что сейчас может появиться реальный шанс для возобновления контактного процесса и того, чтобы, наконец, вывести карабахскую проблему из мертвого состояния»,- заключил политолог.