То, что невозможно забыть: Фотоистории о родственниках жертв трагических событий в Ходжалы - ФОТО

Российская «Новая газета» в рубрике «Сюжеты» под названием «То, что невозможно забыть» опубликовала фотоистории Этибара Джафарова о родственниках жертв Ходжалинской трагедии, произошедшей в феврале 1992 года.

Напомним, что в ночь с 25-го на 26 февраля 1992 года азербайджанский народ столкнулся с бесчеловечным преступлением, совершенным армянами в Ходжалы, в результате которого были убиты 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 пожилых, 487 человек стали инвалидами, 1275 мирных жителей были взяты в плен.

Представляем вашему вниманию данные фотографии.

Фитат Мамедова. Потеряла мужа, сына, двух братьев и одного племянника

Сурхай Гулиев, инвалид Карабахской войны. Потерял сына. Получил пулевое ранение, до сих пор ходит осколком снаряда в теле

Вазияр Алиева. Потеряла семью сестры из четырех человек, мужа, отца и брата

Гюзель Гусейнова. Потеряла отца, трех сестер и двух братьев

Занура Салимова. Потеряла отца и дядю

Зейнал Гулиев. Потерял восьмерых родственников

Назакат Гусейнова. Потеряла сына Бакира

Мустафаева Шакиба. Потеряла сына, Национального героя Азербайджана Аскера Новрузова

Севда Салимова. Потеряла отца, мужа, брата, дядю, трех двоюродных братьев

Зенфира Салимова. Потеряла свекровь и дядю

Гюльдане Эйвазова, 75 лет. Потеряла сына

Аида Абышова. Потеряла троих сыновей

Афсана Гусейнова. Дочь Национального героя Азербайджана Тофига Гусейнова

Сахиб Имани. Потерял отца, брата

Сакина Рустамова. Мать Национального Героя Физули Рустамова, спасшего десятки жителей города

Ялчин Алиев, Э.Т.