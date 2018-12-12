Тишина, смерть и боль на лучших снимках года - ФОТО

Победа в фотоконкурсе National Geographic Photo Contest — одна из самых желанных для фотографов-путешественников.
Фотографии, оцененные старейшим журналом, — это не просто живописные картинки дикой природы из разных уголков мира, но и сильные художественные и социальные высказывания, рассуждения о взаимодействии человека и природы.
Лучшие снимки участников конкурса:
Подготовил Рустам Азимов
Источник: Lenta.Ru
Thunderbird в пыли. Второе место в категории «Места»
Ржавый Ford Thunderbird, переживший торнадо в Техасе. Николас Моир вместе с командой охотился на торнадо в так называемой аллее торнадо. Снимок сделан в последний день их довольно успешной десятидневной погони, в результате которой они стали свидетелями 16 торнадо. Моир вспоминает, как мощный ураган срывал с земли верхний слой почвы и перебрасывал его в совсем другие районы.
«Сестринство»
Танцовщицы кучипуди — классического индийского танца — тихо готовятся к выступлению за кулисами. Кучипуди — танец древний (родился еще до нашей эры) и непростой. Он совмещает музыку, поэзию, театральное искусство, немалый упор делается на мимику и жесты.
«Дорога к руинам». Третье место в категории «Места»
Снимок фотожурналиста Кристиана Вернера стал символом разрушительных бомбежек в Сирии. Корреспондент отправился в Сирию по заданию издания Der Spiegel. Он много раз бывал в горячих точках, но масштаб разрушений в сирийском городе Хомс его поразил. В разбомбленном городе воцарилась мертвая тишина, был слышен только ветер и щебетание ласточек. Руины были повсюду, но показать их грандиозность с земли возможности не было, поэтому фотограф на свой страх и риск взобрался на разбомбленный дом, внутри которого оставались самодельные взрывные устройства, чтобы запечатлеть ужас с высоты.
«Баобабы в стиле Ван Гога»
В то время, когда примерно треть населения мира больше не может видеть Млечный Путь невооруженным глазом из-за светового загрязнения, Мадагаскар остается изолированным раем, которому чужда такая проблема. Это 47-минутная экспозиция неба над знаменитой «аллеей баобабов», где произрастают деревья возрастом 800 лет.
«Невидимая» (автопортрет)
Фотограф Лаура Вуд — мать двоих детей. Она живет в Англии и занимается свадебной фотографией и портретной съемкой. В этот раз она решила сделать автопортрет, попытавшись исследовать природу матери. Она назвала свою работу «Невидимая», подчеркивая тем самым, что ее работа над воспитанием детей не всегда видна вооруженным глазом, а жертвы, на которые идет женщина, целиком и полностью посвятившая себя детям, незаметны.
Unreal. Первое место в категории «Места»
Демонстрируя сцены, подобные этой, фотограф Яссен Тодоров надеется, что мир станет более сознательным и заботливым по отношению к планете. На фото — тысячи автомобилей Volkswagen и Audi, произведенные в период с 2009 по 2015 год. Они простаивают посреди калифорнийской пустыни после «дизельного скандала» с Volkswagen. Тогда выяснилось, что компания во время проведения тестов в десятки раз занижала количество вредных газов. Раскрытие обмана повлекло за собой отзыв миллионов автомобилей.