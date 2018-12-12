Тишина, смерть и боль на лучших снимках года - ФОТО

Победа в фотоконкурсе National Geographic Photo Contest — одна из самых желанных для фотографов-путешественников.

Фотографии, оцененные старейшим журналом, — это не просто живописные картинки дикой природы из разных уголков мира, но и сильные художественные и социальные высказывания, рассуждения о взаимодействии человека и природы.

Лучшие снимки участников конкурса:

Подготовил Рустам Азимов

Источник: Lenta.Ru