Тина Кунаки сменила имидж и стала похожа на Монику Беллуччи – ФОТО

В столице Франции состоялась премьера фильма «Император Парижа», одну из главных ролей в котором сыграл 52-летний актер Венсан Кассель.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Daily Mail, на кинопремьере В.Кассель появился со своей супругой – 21-летней моделью Тиной Кунаки. Звездная пара, которая официально вступила в брак в августе, как всегда приковала к себе внимание международных СМИ.

И произошло это не только потому, что пара довольно редко появляется вместе на официальных мероприятиях после свадьбы, но и в связи с изменениями имиджа Т.Кунаки. Модель сменила кудри, являющиеся ее своеобразной визитной карточкой, «выпрямив» волосы и став, по мнению СМИ и поклонников, похожей на бывшую супругу В.Кассела – итальянскую суперзвезду Монику Беллуччи.

Как Т.Кунаки выглядит в новом образе, напоминающим М.Беллуччи, можно увидеть на фотографиях, приведенных для просмотра ниже.

Напомним, что В.Кассель и Т.Кунаник сыграли свадьбу 24 августа в небольшом городке Бидарт, расположенном на юго-западе Франции в узком семейном и дружеском кругу.

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Ф.В, Г.Р.

Фото: Getty Images, BackGrid