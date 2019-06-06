Тимати вновь станет отцом: модель Анастасия Решетова подтвердила беременность – ФОТО

После многочисленных слухов о возможном прибавлении российская модель Анастасия Решетова сделала официальное заявление о том, что готовится стать мамой и подарить российскому рэперу Тимати ребенка.

«Растем» - так А.Решетова прокомментировала серию снимков, на которых предстала с округлившимся животом; как сообщают российские СМИ, модель находится на 5-м месяце беременности и рожать собирается в Майами.

Тимати также поделился в Instagram снимками с беременной супругой, которые прокомментировал фразой: «Команда Black Star».

Этот ребенок будет первым для А.Решетовой и вторым для Тимати. У рэп-исполнителя уже подрастает 5-летняя дочь Алиса, которую родила его предыдущая возлюбленная, модель Алена Шишкова, с которой артист расстался вскоре после рождения дочери, проживающей постоянно с отцом.

В.Ф, Г.Р.