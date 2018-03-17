The National Interest: «Азербайджан продолжит политику по изоляции Армении»

Правительство Армении при содействии администрации Трампа должно принять действенные меры для скорейшего разрешения нагорно-карабахского конфликта, говорится в публикации политолога Фуада Чирагова в американском издании «The National Interest».

В статье говорится, что помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в октябре 2018 года посетил регион Южного Кавказа с повесткой дня, которая также включала содействие мирному процессу между Азербайджаном и Арменией.

Болтон поднял несколько важных вопросов о региональной безопасности и выразил надежду на будущее. Затем он предположил, что победа армянского лидера на предстоящих досрочных парламентских выборах станет хорошей возможностью для правительства в Ереване предпринять «решительные действия» по урегулированию карабахского конфликта.

В ответ премьер-министр Армении Никол Пашинян опроверг предложение чиновника США, заявив, что «Болтон или кто-либо в этом отношении не может говорить от имени Пашиняна».

«Заявление Болтона подразумевало, что правительство США ожидало и надеялось, что новое правительство Армении предпримет более ответственные и смелые шаги в направлении урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, который лишил Южный Кавказ потенциала для процветающего развития и стабильности.

Болтон также ясно дал понять, что у нового армянского правительства будет очень мало возможностей для поддержания независимой внешней политики или для маневрирования и баланса в ограниченной региональной геополитике, если конфликт не будет решен.

Бывший посол США в Армении Ричард Миллс перед тем, как покинуть свой пост, предположил, что «суровая реальность заключается в том, что любое урегулирование потребует возвращения некоторой части оккупированных территорий. Миллс также отметил, что статус-кво больше не в пользу Армении», - говорится в статье.

В статье говорится, что в ответ на эти предложения Пашинян во время своего визита в Иран в ходе встречи с армянской общинной сделал селфи с плакатом, на котором было написано «ни дюйма земли».

Автор публикации отмечает, что Азербайджан ограничил доступ Армении ко всем региональным энергетическим и транзитным проектам и инфраструктурам.

«Кроме того, 83% границ Армении, не имеющей выхода к морю, остаются закрытыми в течение более двадцати лет, что оказывает разрушительное воздействие на экономический и демографический потенциал Армении.

Азербайджан, вероятно, продолжит эту политику, пока заинтересованные стороны не начнут предметные переговоры», - говорится в статье.

Эльшан Рустамов, Г.Р.