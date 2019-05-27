The Jerusalem Post: «Азербайджан резко отрицает возможные проблемы безопасности армянского полузащитника Арсенала»

На днях стало известно, что полузащитник «канониров» Генрих Мхитарян из соображений безопасности из-за территориального конфликта между Азербайджаном и Арменией пропустит финал Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом», который состоится 29 мая в Баку.

Прочитав эту информацию, я был очень удивлен, так как не помню, чтобы до сих пор в Азербайджане, спортсмен или кто-то другой профессии, другой национальности, в том числе армянин подвергался опасности или пострадал во время международных мероприятий, ведь в Азербайджане нет ни национализма, ни шовинизма.

Как сообщает 1news.az, об этом во влиятельной израильской англоязычной газете The Jerusalem Post написал известный израильский эксперт в области международных отношений, глава израильской неправительственной организации «Международные Проекты для Общества» Арье Гут в своей статье «Азербайджан резко отрицает возможные проблемы безопасности армянского полузащитника Арсенала».

Как пишет автор статьи, он не помнит случая, чтобы в Азербайджане отменяли какое-то международное мероприятие из-за национальной принадлежности какого-то спортсмена или другого деятеля.

«В Азербайджане господствует гуманность, толерантность и мультикультурализм. Помимо этого в Азербайджане, мирно и без проблем проживает около 30 тысяч армян, плюс еще несколько тысяч людей от смешанных браков азербайджанцев и армян. И никакая опасность им не угрожает, тем более для спортсмена Мхитаряна нет никакой опасности. Думаю даже излишне об этом говорить, так как уже во всем мире знают о добродушии и гостеприимстве в Азербайджане. Все те, кто был в Азербайджане, могут это подтвердить.

Кроме того, в последние годы в Баку побывали известные армянские спортсмены. Многие вспоминают торжественный марш сборной Армении на первых Европейских играх, которые прошли в Баку. Армянские спортсмены прошли с высоко поднятым флагом своей страны на той же арене, где должен был играть Мхитарян» – отмечает Арье Гут в своей статье.

По мнению Гута, власти Азербайджана никогда не смешивали спорт с политикой. «Однако все понимают, что этот скандал был необходим ради политических интересов. Финал Лиги Европы - первый раз в истории проходит в Азербайджане. Финал Лиги Европы на современнейшем бакинском стадионе – необычное и исключительное событие для всего постсоветского пространства. Поэтому они решили устроить настоящий скандал, черный пиар против Азербайджана, используя Мхитаряна.

Азербайджан - это светское государство, в котором ввиду хорошего отношения к представителям другой национальности, действуют различные общины, в числе которых есть и еврейская община, чего к сожалению, нельзя сказать о соседней Армении, которая превратилась в моноэтническое государство и согласно недавнему заявлению международных институтов и организаций заняла первое место в мире по агрессивности» – подчеркивает Арье Гут.

По словам автора статьи, в течении последних 27 лет Республика Армения продолжает незаконно оккупировать 20% международно-признанной территории Азербайджана, включая Нагорный Карабах и семь прилегающих районов. «Армянская оккупация привела к жестоким расправам и этническим чисткам против гражданского населения Азербайджана. Более 800 000 азербайджанских граждан были насильственно изгнаны со своей земли. В совокупности с 250 000 азербайджанцами, изгнанных из Армении, число азербайджанских беженцев достигло более 1 миллиона человек. Несмотря на армянскую оккупацию и страдания азербайджанского народа, Азербайджан, страна с мусульманским большинством, с большим уважением и почтением относится ко всем религиозным конфессиям и этническим группам. На протяжении многих веков люди, спасающиеся от преследований, находили себе убежище, а затем настоящую Родину в Азербайджане» – отмечает израильский эксперт.

По мнению Арье Гута, те, кто сравнивают решение Мхитаряна об отказе от поездки в Азербайджан с примерами того, что израильские спортсмены не участвовали в соревнованиях, проводимых в Саудовской Аравии, проводят совершенно неуместную параллель и ошибаются.

«Так как спортсменам и другим официальным деятелям армянской национальности никогда не был наложен запрет ехать в Азербайджан, как это было с израильтянами. Кстати на примере евреев, которые в Азербайджане живут вместе с азербайджанцами как братья, в мире и согласии, могу сказать, что в Азербайджане нет национализма и шовинизма. Азербайджан - это единственное место в мире, после Израиля, где евреи живут компактно, и в безопасности, никогда не ощущая и не сталкиваясь с антисемитизмом и национализмом.

Так что не только Мхитаряну, но и любому другому человеку любой национальности в Азербайджане никакая опасность не угрожает. Напрасно он ввязался в эту авантюру армянских националистов и лишил себя наслаждения от посещения потрясающе и удивительно красивого города Баку» – пишет Арье Гут в своей статье во влиятельной израильской англоязычной газете The Jerusalem Post.

Автор статьи отмечает, что тем более, что как посол Азербайджана в Великобритании, так и азербайджанская сторона, в качестве принимающей страны должным образом предоставили все необходимые гарантии, связанные с обеспечением безопасности Г.Мхитаряна. В заявлении азербайджанской стороны говорится, что в течение последних десяти лет большое количество армянских спортсменов приняло без единого инцидента участие в различные рода международных спортивных соревнованиях, организованных в Азербайджане.

МИД Азербайджана настаивал на том, что азербайджанское государство предоставили все гарантии, необходимые для обеспечения безопасности Мхитаряна перед игрой с «Челси».

Автор статьи приводит слова Эльхана Мамедова, генерального секретаря Футбольной Ассоциации Азербайджана, который заявил: «Азербайджанские власти предоставили УЕФА гарантии для Мхитаряна, чтобы он приехал в Баку, поэтому здесь нет проблем с его безопасностью и защищенностью. Мы разочарованы заявлением «Арсенала» о том, что Генрих Мхитарян не пребудет со своей командой в Баку для участия в финале Лиги Европы УЕФА против «Челси» в следующую среду. Мы очень сожалеем об этом необоснованном решении, которое, как мы понимаем, коллективно принял «Арсенал», игрок и его семья»

«Хотя мы признаем право принимать личное решение не ездить, мы хотели бы повторить, что Азербайджан как приглашающая страна предоставила все необходимые гарантии, требуемые УЕФА для обеспечения личной безопасности г-на Мхитаряна. Нет никаких оснований ставить под сомнение серьезность этих гарантий, предоставляемых Азербайджаном. Наконец, мы считаем, что это печальное решение никоим образом не повлияет на качество и привлекательность этого великолепного матча. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать обе команды в Баку в ближайшее время» - отметил Эльхан Мамедов.

Отсюда по мнению Арье Гута напрашивается вывод, что армянская диаспора в сговоре с армянскими властями намеренно продолжают попытку очернить международный имидж Азербайджана и запугивают собственный народ и мировую общественность отсутствующим национализмом в Азербайджане. «Обвинения не основываются не на каком факте, поэтому они беспочвенны и подобны мыльному пузырю, который лопнет, как спортсмены приземляться в Баку. Уверяю, что все эти клеветнические выпады разобьются об толерантность и мультикультурализм азербайджанского народа, как волны Каспия разбиваются об камни на берегу прекрасного Абшерона» – резюмирует в своей статье во влиятельной израильской англоязычной газете The Jerusalem Post известный израильский эксперт в области международных отношений Арье Гут.

1news.az