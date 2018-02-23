The Jerusalem Post: «Акт геноцида в Ходжалы – когда наступит момент справедливости?»

Есть географические названия, которые обозначают гораздо большее, нежели просто точку на карте. Это - названия деревень и городов, ставших символом жестокости и бесчеловечности - Бабий Яр, Лидица, Орадур, Хатынь, Сонгми. В начале 90-х годов прошлого века этот список пополнился еще одним названием – Ходжалы.

Об этом во влиятельной израильской англоязычной газете The Jerusalem Post написал известный израильский эксперт в области международных отношений Арье Гут в своей статье «Акт геноцида в Ходжалы – когда наступит момент справедливости?»

Как пишет автор статьи, Ходжалинский геноцид, совершенный с невероятным зверством, стал одной из страшных трагедий XX века. «Жестокие и беспощадные сцены этой трагедии навсегда останутся шрамом на сердце Азербайджана. Какую цель преследовали армяне, выбирая своей мишенью город Ходжалы?

Кроме целей стратегического характера, они хотели уничтожить Ходжалы как поселение, отражающее историческое и культурное наследие города с древних времен до современного периода. Еще много лет назад здесь были обнаружены каменные гробы, курганы и некрополи, относящиеся к эпохе поздней бронзы и раннего железа, также имеются архитектурные памятники - круглый склеп (1356-1357 гг.) и мавзолей (XIV век). Во время археологических раскопок были найдены разнотипные украшения из камня, бронзы, кости, предметы быта из керамики и т.д. На одной из бусин, найденных в Ходжалы, начертано имя ассирийского царя Ададнерари (807-788 вв. до н.э). Оккупанты посредством техники уничтожили все памятники культуры, Ходжалинское кладбище, считающееся одним из древних захоронений. Это - наглядный пример армянского вандализма, направленного против мировой культуры», – отмечает израильский эксперт.

Арье Гут подчеркивает, что штурм города начался с двухчасового артобстрела, который велся из танков, БТРов и установок «Алазань», «Град» и «Ураган», боевой техники 366-го мотострелкового полка бывшей Советской Армии1. «Ходжалы был блокирован с трех сторон, вспыхнул пожар, горел почти весь город. Многие мирные жители погибли от разрыва снарядов в первые часы штурма. После обстрела армянские фашисты объявили по громкоговорителям об открытии коридора для того, чтобы мирные жители покинули город.

В штурме Ходжалы принимали активное участие военнослужащие 366-го мотострелкового полка Советской Армии. Хотя в начале этот факт категорически отвергался, 11 марта 1992 года газета «Красная звезда» подтвердила участие 366-го полка в боевых действиях. А при эвакуации полка десантники на выбор проверили нескольких военнослужащих и обнаружили у них большие суммы денег, в том числе и в иностранной валюте»,- отмечает Арье Гут.

Автор статьи приводит слова Юрия Гиренко, служившего в начале 1992 года в 97-м отдельном инженерном отделении, который подтвердил, что в штурме принимали участие военнослужащие 366-го мотострелкового полка в основном армянской национальности. «Возникает вопрос: почему именно в советском полку, который был дислоцирован в горячей точке противостояния между армянами и азербайджанцами, оказались в основном армяне? Ответ яснее белого дня, это было заранее запланированной и продуманной акцией. И надо учесть, что полк был хорошо вооружен, а у азербайджанских сельчан задолго до этих нападений собрали все, что может называться оружием. Вернемся к событиям, армяне полка, собрав солдат, а также добровольцев других национальностей, приступили к кровавому штурму Ходжалы.

Ходжалы был разрушен и сожжен дотла всего за одну ночь. Эта трагедия - злодеяние не только против азербайджанского народа, а я бы сказал, против всего человечества. Это уже исторический факт, что армянские вооруженные силы и отряды наемников не пощадили фактически никого из ходжалинцев, не успевших покинуть город и его окрестности.

Когда жители Ходжалы попытались покинуть город в 2 часа ночи по коридору шириной от 100 до 300 метров, они молниеносно были уничтожены автоматом и пулеметным огнем», - пишет Арье Гут.

«В результате зверства армянских вооруженных формирований 613 человек были убиты, 487 человек стали калеками на всю жизнь, 1275 мирных жителей - старики, дети, женщины, попав в плен, были подвергнуты невиданным мучениям, истязаниям, оскорблениям и унижениям. Причиной намеренного массового истребления гражданского населения города Ходжалы было только то, что они все были азербайджанцами. 150 жителей Ходжалы сразу были убиты в восточной части города. Толпа впала в панику. Дорога надежды превратилась в снежное и кровавое месиво, покрытое трупами. Одной части беженцев удалось пересечь реку Гаргар. Мирные жители в эту зимнюю стужу пытались спрятаться в близлежащих горах, но большинство из них погибло от переохлаждения к утру. В ту ночь невозможно было подсчитать общее количество людей обмороженных до смерти. Большинство из них по-прежнему считаются «без вести пропавшими» в соответствии со статистическими отчетами», – отмечает израильский эксперт.

Автор статьи отмечает, что после того как все жители Ходжалы были убиты, взяты в заложники или покинули город, армянские солдаты быстро взяли под свой контроль город. «Азербайджанские вертолеты пытались забрать тела, но постоянно попадали под огонь. Большинство погибших перевозились на транспортных средствах, в основном на грузовиках. Однако местонахождение еще 150 жертв остается неизвестным. Кровавая резня в Ходжалы со стороны Армении противоречила международному праву и нарушила Женевские конвенции и статьи 2, 3, 5, 9 и 17 Декларации прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года), подчеркнул Арье Гут

По его словам, исход азербайджанских беженцев со своей земли был одним из самых массовых в Европе со времен Второй мировой войны. «Страна огней и ее народ оказались на пороге ада – преданные, обманутые, покинутые...Город Ходжалы был очередным этапом захвата и этнической чистки азербайджанских территорий, создания паники и страха перед шокирующей жестокостью. Это не только трагедия одного поколения, но и одно из самых страшных преступлений в истории человечества!

Вместе с представителями израильских СМИ я не раз встречался с оставшимися в живых жителями Ходжалы, захваченными вооруженными силами Армении. Поверьте, они рассказывали ужасные вещи об армянском варварстве и дикости, о которых даже стыдно писать. Они показали нам следы пыток», – подчеркивает Арье Гут.

Затем автор статьи предлагает читателям ознакомиться с показаниями очевидцев Ходжалинского геноцида:

ОНИ ОБВИНЯЮТ

ЭХО ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ СУДЕБ

СВИДЕТЕЛИ ХОДЖАЛИНСКОГО ГЕНОЦИДА

Пилот вертолёта российских ВВС, майор Леонид Кравец: «Я вывозил из Степанакерта раненых и возвращался обратно через Аскеранские ворота. В глаза бросились какие-то яркие пятна на земле. Снизился, и тут мой бортмеханик закричал: «Смотрите, там женщины и дети». Да я и сам уже видел около двухсот убитых, разбросанных по склону, среди которых бродили люди с оружием. Потом мы летали над той местностью, чтобы забрать трупы. С нами был местный капитан милиции. Он увидел там своего четырёхлетнего сына с раздробленным черепом и тронулся рассудком. У другого ребенка, которого мы успели подобрать, прежде чем нас стали обстреливать, была отрублена голова. Изувеченные тела женщин, детей и стариков я видел повсюду. Многие были убиты с близкого расстояния при попытке бежать, у некоторых были обезображены лица».

Бывший мэр Ходжалы Эльман Мамедов:

До середины 80-х Ходжалы был небольшим городком в Нагорном Карабахе. К началу 90-х население стало расти за счет беженцев-азербайджанцев из Армении и турков-месхетинцев из Узбекистана. Когда число жителей дошло до 10 тысяч, Ходжалы стал вторым по численности городом с азербайджанским населением после Шуши в Нагороном Карабахе.

Исай Свирский, заслуженный строитель Азербайджана, гражданин Израиля:

Я один из строителей Ходжалы. Здесь жили мирные счастливые люди, очень гостеприимные, им была чужда национальная вражда. Растили детей, мечтали о светлом будущем, строили дома, дороги, школы, детские сады и ясли. Никогда не думал, что там такое могло случиться.

Рамин Гасанов, беженец из Ходжалы:

Мое детство прошло там, в Ханкенди. Мы вместе с русскими и армянскими детьми ходили в садик, школу, дружили со многими, играли в разные игры. Никогда не подумал бы, что через несколько лет армяне будут резать и убивать нас. А нам было так хорошо вместе. Жаль?!

Лала Алескерова, беженка из Ходжалы:

Я родилась в Агдаме, у нас было много родственников в Ходжалы. У меня дочка вышла замуж и жила в Ходжалы. Они жили хорошо, у нас было много знакомых армян, ходили в гости друг к другу. В самые трудные годы Второй Мировой войны мы много помогали им, не давали голодать, а как обернулось все. Оказывается, «соседи» наши скрывали свое истинное хищническое лицо.

Асия Абдуллаева, беженка из Армении:

Часть населения Ходжалы - это изгнанные из своих исторических земель в Армении азербайджанцы. А бедные турки-месхетинцы, сколько земель они поменяли. Разве они виноваты, что нашли новую Родину! Разве они виновны, что родились с другой верой и стали частью Азербайджана.

Дурдане Агаева, связистка из Ходжалы:

Я не имею права молчать. Я живой вышла из армянского плена. Может быть, кто-то осудит меня за то, что я скажу обо всем откровенно, но если я промолчу, то произошедшее со мной может произойти и с моими детьми. То, что испытала я, миновало тех, кто бежали из Ходжалы через лес и сумели спастись. Они видели войну, но не видели армян. Не правы те, кто не рассказывает о произошедшем в полной мере. Наши дети должны знать все, должны знать, кто их враг. Это важно для того, чтобы победить врага.

Когда началась война и Ходжалы был блокирован, мой брат воевал в окопах, я же воевала в кабине связиста. Мы воевали всей семьей. Когда началась стрельба, наш сосед дядя Теюб тут же позвал нас к себе в подвал. Где-то в половине одиннадцатого соседка тетя Шаргия с дочерью Ирадой сказали, что вроде стрельба стихла, пошли домой. Но оказалось, что это армяне пошли на тактическую хитрость, чтобы успокоить людей. Они внезапно начали наступление, чтобы захватить аэродром. Дверь открылась, и показался перепуганный сосед дядя Абдулла, чья семья тоже была с нами: «Чего вы тут собрались? Люди лесом уходят!..».

Когда мы вышли из подвала, все кругом было окрашено в кроваво-красный цвет – это были красные трассирующие очереди. Было страшно. Мы ползком направились в сторону леса. Где было можно, двигались перебежками, а если стрельба была плотная, тогда ползли по снегу. В этот момент пуля попала мне в лодыжку. Теперь бежать я не могла, ползти тоже стало труднее. Дальше – не помню.

Когда очнулась, вокруг кровь, на кустах и на деревьях окровавленные обрывки одежды – видно, люди на бегу срывали с себя, чтобы легче было бежать… Кругом трупы детей, мужчин – видимо - не видимо… Я потеряла сознание ночью, а очнулась уже утром. Мы доползли до места, откуда до Агдамского села Шелли оставалось минут 10 пешим ходом. Я оглянулась – сзади шел наш Валех, односельчанин, с женой Саадет. Они недавно поженились, Саадет была беременна. У меня на глазах пуля вошла ей прямо в живот, потом еще несколько пуль в разные части тела. Находясь под огнем, Валех, ударяя руками себя по голове, вопил «Саадет! Саадет!!!», как безумный… Саадет была на год младше меня, 19 лет, а Валех года на 3 старше. Я подползла ближе и сказала: «Валех, не бойся, она выздоровеет», но он не слышал и только повторял: «Саадет убили, нет больше Саадет!», - и в отчаянии бил себя по голове…

Стала вглядываться в разные стороны, но моих нигде не было – ни мамы, ни братьев, ни бабушки. Пули сыпались дождем. Я отползла в сторону, в рытвину, которую вскопали своими телами бежавшие, ползком искавшие спасения от верной смерти. Я стала оглядываться кругом, и в этот момент заметила впереди, в небольшой ямке брата – весь в крови, лицо вымазано грязью. Пуля попала ему в правый бок. Валех был уже неспособен охранять тело жены, приполз следом за мной в ту же рытвину. Еще был один Гамбой, переселенец из Ханкенди, полз к нам с 5-летним сыном. Мы расположились в этой рытвине в ряд: мой брат, я, Валех, а дальше Гамбой с сыном. В такой ситуации мы попали в плен.

Беженка Алмас Хасиева:

«Я помню этот гуманитарный коридор. Около тысячи моих земляков, женщин и детей стали объектами мародерства армянских боевиков. Осталась только жизнь, а армяне лишили нас жизни в «свободном коридоре». Лишили нас родных детей, внуков, расстреливая нас в упор около села Нахчиваник. Лишили нас всего, лишили нас Родины!

Беженка Римма Хатильева:

«Когда в кинохронике тех лет, я вижу зарезанные тела отца, матери, родственников, моей ненависти нет предела. В чем мы были виноваты? Где же мировое правосудие? Сколько лет прошло, а убийцы и виновники Ходжалинской резни не наказаны!

По мнению автора статьи Арье Гута, сегодня люди, находящиеся у власти в современной Армении, такие как Серж Саргсян (президент), Сейран Оганян (бывший министр обороны), Роберт Кочарян (бывший президент) и десятки террористов непосредственно организовывали и участвовали в истреблении и этнической чистке азербайджанцев в Нагорном Карабахе, на оккупированных территориях Азербайджана.

«Существует много материалов и видеодокументов, а также показания свидетелей трагедии, подтверждающие участие вышеупомянутых высокопоставленных должностных лиц Армении в Ходжалинской резне. В отличие от нацистов, которые пытались скрыть свои преступления, некоторые из этих лиц даже не стесняясь давали интервью иностранным СМИ. В этих интервью они оправдывали и хвастались своими варварскими преступными действиями против азербайджанцев в Ходжалы.

Никто не забыл слова нынешнего Президента Армении Сержа Саргсяна: «До Ходжалы азербайджанцы думали, что мы не поднимем руку на гражданское население. Мы смогли сломать этот стереотип».

Кровавый акт геноцида, совершенный с невероятной жестокостью и варварством в Ходжалы, является одной из самых ужасных трагедий конца 20-го века. Жестокие и беспощадные сцены этой резни навсегда останутся неизлечимым шрамом в сердцах азербайджанцев», – подчеркивает израильский эксперт.

По мнению Гута, это печаль и боль для мирных азербайджанских граждан, у которых были свои истории, семьи, детство, мечты и будущее, которые были уничтожены в результате этой кровавой резни и акта геноцида, совершенного вооруженными силами Армении. «Однако у родственников жертв акта геноцида в Ходжалы есть одна общая боль: те, кто совершили это ужасное преступление против человечества, не предстали перед международным судом справедливости и остались безнаказанными. В отличие от последствий Второй мировой войны, когда большинство нацистов предстало перед международным судом на Нюрнбергском процессе, идеологи и исполнители массового убийства мирных граждан Азербайджана в Ходжалы свободно живут в современной Республике Армения.

Преступление не должно остаться безнаказанным, и преступники должны понести наказание за организацию и осуществление данного акта геноцида в Ходжалы!

Мы требуем Справедливости Ходжалы!!!» – заключил Арье Гут.