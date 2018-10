The Entertainer - огромный ассортимент и непревзойденное европейское качество игрушек - ФОТО

Многим жителям Баку магазин The Entertainer известен своим ассортиментом и демократичными ценами, ведь не так просто найти качественные и безопасные игрушки для детей.

Очень важно, из каких материалов они изготовлены, сертифицированы ли, и какое влияние оказывают на развитие ребенка.

В магазине The Entertainer представлено более 5000 различных игрушек от Paw Patrol, LEGO, Disney, Transformers, Playdoh, NEFR, Baby Born, V-tech, LOL, My little pony и многих других компаний.

Кроме того, лицензия на такие бренды, как Pitter Patter Pets, Experimake, Busy me, Ready Steady Dough, Jojo Siwa, есть только у магазинов The Entertainer.

Свой первый магазин семья Гэри и Кэтрин Грант открыла в городе Эмершем (Великобритания) в 1981 году. Их целью было создать комфортную среду для детей, для полноценного развития их личностного потенциала.

Из маленького семейного бизнеса The Entertainer быстро превратился в одного из крупнейших ритейлеров игрушек и товаров для детей в мире.

И это не удивительно, ведь огромный ассортимент, непревзойденное европейское качество, а главное – демократичные цены выгодно выделяют The Entertainer на фоне других.

Уже к 2001 году открылся 21 магазин, а сейчас их 150, из которых 140 находятся в Соединенном Королевстве, а 7 - активно развиваются в других странах.

Семейные ценности компании, трепетное отношение к детям и тщательный отбор персонала сделали The Entertainer самым любимым магазином в Великобритании.

В Азербайджане первый магазин The Entertainer открылся в 2014 году, в торговом центре Port Baku Mall. В 2016 году открылся второй магазин в торговом центре Ganjlik Mall. И вот радостная новость для всех любителей качественных игрушек – в конце октября этого года сеть магазинов The Entertainer откроет свои двери в 28 Mall! Теперь можно всей семьей окунуться в атмосферу детства, безграничного воображения и веселья!

Дети, переступающие порог магазина, попадают в чудесный мир волшебства, и будут окружены самыми любимыми персонажами и героями. Приветливый персонал будет рад оказать родителям и детям помощь во время посещения магазина.

Широкий ассортимент и доступные цены порадуют даже самых взыскательных покупателей!

Если вы не знаете, что подарить ребенку, сеть магазинов The Entertainer предлагает приобрести подарочные карты номиналами 50, 100, 150, 200 AZN.

Подписавшись на «Инстаграм» магазина The Entertainer (@theentertainer.az) можно не только узнавать все новости о новинках в мире игрушек, но и участвовать в конкурсах и выигрывать призы для своих детишек!

На правах рекламы