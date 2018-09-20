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Теперь Пашинян решил заставить армянских полицейских выучить французский язык

Сегодня в 13:04 ~ 1 минута на чтение 436
Теперь Пашинян решил заставить армянских полицейских выучить французский язык

Накануне саммита Международной организации Франкофонии сотрудники полиции Армении примутся за изучение французского языка.

Об этом было заявлено 20 сентября на заседании правительства Армении, сообщает 1news.az со ссылкой армянские СМИ.

«На ваших столах вы можете видеть армяно-французские разговорники, все это происходит накануне саммита Международной организации Франкофонии, который состоится в Ереване. Это большое событие для нас и хороший повод для увеличения числа языков, которые мы знаем», - заявил глава правительства Армении Никол Пашинян.

В свою очередь, начальник полиции Армении Валерий Осипян отметил, что эти разговорники будут у всех стражей порядка.

Отметим, что актуальной остается проблема владения армянскими полицейскими литературным армянским языком, не говоря о русском. 

С.А., Э.Т.

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