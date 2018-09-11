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Теперь КАСКО в 3 раза выгоднее для водителей, соблюдающих правила дорожного движения – ФОТО - ВИДЕО

Сегодня в 15:11 ~ 1 минута на чтение 447
Теперь КАСКО в 3 раза выгоднее для водителей, соблюдающих правила дорожного движения – ФОТО - ВИДЕО

Компания PASHA Insurance, которая часто радует своих клиентов новыми продуктами, на этот раз презентует новый КАСКО продукт для примерных водителей, которые не нарушают правила.

КАСКО теперь в 3 раза выгоднее для водителей, соблюдающих правила дорожного движения.

Таким образом, новосозданный продукт Sənin KASKOn («Твой КАСКО») предлагается в 3 раза дешевле стандартного КАСКО и предоставляет покрытие риска дорожного происшествия. Ущерб, нанесенный автомобилю застрахованного лица в результате ДТП двух или более автомобилей, полностью покрывается со стороны компании PASHA Insurance в случае его невиновности.

Компания PASHA Insurance начала свою деятельность в 2006 году. Являющаяся членом группы предприятий PAŞA Holding, компания оказывает услуги по 36 видам добровольного и обязательного страхования около 300 000 корпоративных и частных клиентов. По размерам своего капитала, страховых сборов, страховых оплат и другим показателям компания является лидером страхового рынка и самой крупной страховой компанией.

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