Тенденции осени 2018: четкие линии и дерзкие решения! - ФОТО

Что для нас выбрали ведущие мировые бренды.

Последние коллекции мировых брендов уже поступили в наши бутики – одновременно с европейскими! И сейчас, когда самое время отправиться на шопинг, мы задаемся вопросами: «А что именно купить?»; «Что должно быть в гардеробе этого сезона?»; «Как правильно сочетать модные детали?»

Чтобы у вас не осталось таких вопросов, мы составили обзор по главным трендам осеннего сезона, которые можно приобрести в бакинских магазинах.

Тренд 1. Пастельные цвета и переходы оттенков.

Прекрасный пример – очень широкие брюки Chloe с накладными карманами в сочетании со свободной паркой с интересными переходами цвета и пуловером Givenchy - в теплых оттенках от молочно-белого до карамельного. Даже кроссовки и очки (тоже Chloe) гармонично вписались в эту цветовую гамму.

Тренд 2. Объемные формы и четкие линии.

Лучше всего строгий силуэт проявлен в классическом жакете – как в этом черном с лацканами в стиле мужского пиджака от Stella McCartney. К нему – кюлоты в клетку от Burberry, маленькая сумочка от Givenchy и туфли с открытой пяткой на плоской подошве от Bally.

Тренд 3. Леди Вамп.

Его обязательные атрибуты – куртка-косуха от Alexander McQueen и ботинки Givenchy. В этом сезоне их следует разбавлять женственными деталями, такими как тюлевая юбка Alexander McQueen и сумочка на талии от Balenciaga.

Тренд 4. Яркие цвета.

И чем ярче, тем лучше! Бирюзовый свитер и ядовито-зеленая сумка от Balenciaga и узкие брюки, на которых можно найти все цвета радуги от Burberry!

Все указанные модели можно приобрести по адресу: Port Baku Mall, пр-т Нефтчиляр, 151.

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