Тело Этимада Исмайлова будет доставлено в Баку сегодня

Тело убитого в Стамбуле азербайджанского предпринимателя Этимада Исмайлова - сына экс-депутата Милли Меджлиса - будет доставлено в Баку сегодня.

Как сообщает 1news.az, об этом сообщил СМИ глава аппарата партии «Адалят», председателем которой является отец убитого Ильяс Исмайлов, Муталлим Рагимли.

В среду, 19 сентября, в Турции, в стамбульском районе Флория в собственном офисе был застрелен азербайджанский предприниматель Этимад Исмайлов, сын экс-депутата Милли Меджлиса АР. На данный момент уже известны предварительные детали произошедшего.

Как сообщает турецкая газета Milliyet со ссылкой на свои источники, две пули попали жертве в голову, одна - в сердце. Несмотря на незамедлительную госпитализацию, Исмайлов скончался в больнице.

По предварительной версии, подозреваемым является азербайджанец Гезал Дамиров. Турецкая полиция его уже задержала.

Как сообщает Bölge Gundem, в настоящее время ведется допрос подозреваемого.

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Выяснилось, что подозреваемый и убитый были деловыми партнерами в строительном бизнесе. По имеющейся информации, Дамиров пришел к Исмайлову около 21:00 по местному времени (22:00 по бакинскому времени), партнеры больше часа вели некий спор, после чего подозреваемый открыл огонь по своей жертве.

Этимад Исмайлов — старший сын экс-депутата парламента Азербайджана Ильяса Исмайлова, председателя партии «Адалят». Помимо этого, Ильяс Исмайлов в свое время занимал посты генерального прокурора, министра юстиции Азербайджана.

Убитый в Стамбуле предприниматель был мужем известной азербайджанской телеведущей, работающей в Турции, Севиль Нуриевой.

По данным азербайджанских СМИ, Дамиров в начале 90-х годов прошлого века работал в системе Министерства иностранных дел Азербайджана в звании полковника. Потом переехал в Турцию, так как у него сложился общий бизнес с одним из известных турецких бизнесменов. Журналисты называют его имя - это Азиз Йылдырым, позднее ставший руководителем турецкого футбольного клуба «Фенербахче».

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