Телеведущая Севиль Нуриева об убийстве супруга: «Будто мир обрушился на меня…» - ФОТО

19 сентября в Турции, в стамбульском районе Флория в собственном офисе был застрелен азербайджанский предприниматель Этимад Исмайлов.

«Я не могу сейчас что-либо сказать. Нет сил говорить о том, что произошло. Будто мир обрушился на меня…» - цитирует супругу убитого предпринимателя, телеведущую Севиль Нуриеву сайт Qafqazinfo.az.

Отметим, что турецкая полиция уже задержала подозреваемого в убийстве Э.Исмайлова Гезала Демирова и в данный момент ведется его допрос – издание Bölge Gundem сообщает, что между убийцей и его жертвой имелись какие-то нерешенные денежные вопросы.

Разгоревшийся в офисе спор привел к тому, что Г.Демиров выстрелил в Э.Исмайлова - пули попали в голову и сердце предпринимателя. Тяжелораненый предприниматель был незамедлительно госпитализирован в ближайшую больницу, но врачам не удалось спасти ему жизнь.

Телеведущая Севиль Нуриева с супругом Этимадом Исмайловым

Задержанный Гезал Дамиров

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В.Ф., Э.Т.