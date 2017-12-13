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Телеведущая разделась после выхода любимой команды на ЧМ-2018 – ФОТО - ВИДЕО

Сегодня в 11:00 ~ 1 минута на чтение 317
Телеведущая разделась после выхода любимой команды на ЧМ-2018 – ФОТО - ВИДЕО

Перуанская телеведущая и модель Айда Мартинес сделала громкое заявление, пообещав раздеться догола, если ее национальная сборная добудет путевку на чемпионат мира в России.

Перуанская футбольная команда со своей задачей справилась, пробившись на чемпионат мира впервые с 1982 года – А.Мартинес в свою очередь сдержала слово и полностью разделась во время съемки для журнала Angeles Revista.

Короткий ролик, на котором все интимные места телеведущей прикрыты смайликами стал хитом в сети.

AIDA MARTINEZ CUMPLE SU PROMESA Y SE DESNUDA from Revista Angeles on Vimeo.

Ф.В, Г.Р.

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