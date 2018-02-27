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Телеканал «Россия-24» посвятил репортаж годовщине Ходжалинской трагедии – ВИДЕО

27 Февраля, 2018 в 16:00 ~ 1 минута на чтение 649
Телеканал «Россия-24» посвятил репортаж годовщине Ходжалинской трагедии – ВИДЕО

26-й годовщине Ходжалинской трагедии был посвящен репортаж российского телеканала «Россия-24».

В 3-минутном видеоролике демонстрируется всенародная церемония почтения памяти, возложение цветов к памятнику, возведенному в Баку в память о жертвах массового жестокого убийства армянскими войсками сотен мирных жителей в азербайджанском городе Ходжалы.

Трагедия произошла в ночь с 25-го на 26 февраля 1992 года, став одним из самых кровавых событий войны между Арменией и Азербайджаном.

В церемонии почтения памяти, проходящей в Баку ежегодно, принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев. 

«Мы помним об этом, мы никогда не забудем», - сказал Ильхам Алиев в интервью «Россия-24».

Отвечая на вопрос корреспондента, с какими чувствами он встречает этот день, Президент Ильхам Алиев сказал: «С чувством боли, скорби за невинно убитых, с чувством невосполнимой потери по жертвам. Одновременно с чувством решимости укреплять нашу страну, укреплять ее экономический и военный потенциал с тем, чтобы никогда в будущем азербайджанский народ не столкнулся с такой трагедией».

Приводятся в репортаже и слова народного писателя Азербайджана Чингиза Абдуллаева, который говорит о том, что азербайджанский и армянский народы «должны найти пути к взаимопониманию», при этом отмечая, что сделать это будет нелегко.

Корреспондент подытоживает репортаж словами о значимой роли России как посредника в урегулировании этого давнего конфликта, а также говорит о необходимости нахождения обоюдного компромисса сторонами конфликта.

Елена Остапенко, Э.Т.

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