Технолог азербайджанского вина Savalan стал членом жюри одного из самых престижных мировых конкурсов – ФОТО

Сотрудник компании ASPI AQRO, занимающийся производством вина САВАЛАН, технолог Элиза Вагнони была приглашена в качестве члена жюри одного из самых престижных и масштабных конкурсов в мире, проводимого в Германии с 2001 года - Mundus Vini.

Его целью является поддержка повышения качества и продаж вин в мире. Конкурс Mundus Vini проводится два раза в год – весной и летом. Вина, завоевавшие медали конкурса, впоследствии демонстрируются на всемирных выставках.

В этом году на весенней дегустации жюри из 270 международных винных экспертов дегустировало 6 700 вин из 150 стран мира. В состав жюри входили энологи, виноделы, профессиональные сомелье, экспертные винные журналисты. Все образцы дегустировались «в слепую» и оценивались по 100-балльной системе, принятой OIV. Результаты конкурса будут оглашены 27 февраля 2018 года.

На правах рекламы