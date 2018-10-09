Тайная личная жизнь Хабиба Нурмагомедова: что известно о супруге бойца? – ФОТО

После победы российского бойца Хабиба Нурмагомедова над ирландцем Конором МакГрегором к нему приковано внимание международных СМИ.

И если скандальный бой и его последствия уже расписаны изданиями детально, то личная жизнь Х.Нурмагомедова, в отличие от его соперника, остается тайной для журналистов. И если супруга Конора МакГрегора Ди Девлин и сын Конор Джек снимаются для глянца, участвуют в телешоу и часто появляются на страницах бойца в соцсетях, то в случае с Хабибом Нурмагомедовым все с точностью наоборот.

Личная жизнь российского бойца – тайна за семью печатями для СМИ, ни в российских, ни в международных изданиях, ни на страницах Х.Нурмагомедова в соцсетях нет фотографий с супругой, журналистам не известно даже ее имя.

Единственные доступные в Сети снимки бойца с женой сделаны во время их свадьбы, которая состоялась в 2013 году, – на фотографиях лицо невесты скрывает плотная фата.

Российские СМИ сообщают, что у Х.Нурмагомедова двое детей, фотографий которых также нет в соцсетях – дочка, имя которой неизвестно, и сын Мохаммед.

Издание Super.ru рассказывает, что у супруги бойца нет своего бизнеса – известно, что она не посещает бои Х.Нурмагомедова, не ходит по клубам и бутикам. Вся жизнь жены бойца сосредоточена на воспитании детей и домашнем быту.

Отметим, что издание The Sun ранее опубликовало статью о личной жизни бойца, в которой «женило» его на российской телеведущей и певице Ольге Бузовой.

Ф.В, Г.Р.