Тарлан Ахмедов: «У нас нет футболистов, которые могут брать игру на себя»

Главный тренер «Нефтчи» Тарлан Ахмедов прокомментировал поржаение (0:1) от «Зиря» в рамках четвертьфинала Кубка Азербайджана.

«Кубок состоит из двух матчей, - передает 1news.az слова Ахмедова. – Наша команда контролировала игру, держала мяч, но нам не хватило гола».

- Сегодня вы выпустили на поле всего 1 легионера. С чем это было связано?

- Наши местные игроки не уступают легионерам. Как вы знаете, Баргас уже долгое время не в форме, а Игнасио Эррера не долечил травму. Мирабдулла Аббасов был намного активнее в последних матчах, поэтому доверили место в основе именно ему.

- Это означает, что зимой многие легионеры покинут команду?

- Больших изменений не будет. Когда я работал в АЗАЛ, в межсезонье поменяли весь состав, а потом проиграли 5 матчей подряд. В «Нефтчи» нет столько времени. Да, зимой некоторые футболисты покинут команду, и будут те, кто придут.

- Был ли стресс перед игрой, учитывая тот факт, что у вашей команды есть «синдром Зиря»?

- Нет, стресса не было. Есть неудобные соперники, и «Зиря» для нас именно такой. Когда взял команду, я открыто сказал про силу и потенциал «Нефтчи». Я обещал, что до зимы мы постараемся набрать максимум очков, а после перерыва сформируем команду и будем диктовать свой футбол.

- Какие шансы у «Нефтчи» перед ответной встречей?

- Судьба этого поединка решится на нашем поле.

- Казалось, что в «Нефтчи» не хватает футболиста, который может брать игру на себя…

- К сожалению, да. У нас есть только Рахман Гаджиев, который может брать игру на себя, и то играет в полузащите. Это большая проблема для нас. Зимой купим именно таких игроков.

- Намик Алескеров очень слабо стал играть…

- Намик выступает нипже своего потенциала. Не знаю, в чем проблема, я с ним говорил. После ответный игры еще раз между нами состоится разговор. Я очень недоволен этим.

Мурад Ахундов