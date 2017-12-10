Тарлан Ахмедов: «У нас нет футболистов, которые могут брать игру на себя»

«Кубок состоит из двух матчей, - передает 1news.az слова Ахмедова. – Наша команда контролировала игру, держала мяч, но нам не хватило гола».
- Сегодня вы выпустили на поле всего 1 легионера. С чем это было связано?
- Наши местные игроки не уступают легионерам. Как вы знаете, Баргас уже долгое время не в форме, а Игнасио Эррера не долечил травму. Мирабдулла Аббасов был намного активнее в последних матчах, поэтому доверили место в основе именно ему.
- Это означает, что зимой многие легионеры покинут команду?
- Больших изменений не будет. Когда я работал в АЗАЛ, в межсезонье поменяли весь состав, а потом проиграли 5 матчей подряд. В «Нефтчи» нет столько времени. Да, зимой некоторые футболисты покинут команду, и будут те, кто придут.
- Был ли стресс перед игрой, учитывая тот факт, что у вашей команды есть «синдром Зиря»?
- Нет, стресса не было. Есть неудобные соперники, и «Зиря» для нас именно такой. Когда взял команду, я открыто сказал про силу и потенциал «Нефтчи». Я обещал, что до зимы мы постараемся набрать максимум очков, а после перерыва сформируем команду и будем диктовать свой футбол.
- Какие шансы у «Нефтчи» перед ответной встречей?
- Судьба этого поединка решится на нашем поле.
- Казалось, что в «Нефтчи» не хватает футболиста, который может брать игру на себя…
- К сожалению, да. У нас есть только Рахман Гаджиев, который может брать игру на себя, и то играет в полузащите. Это большая проблема для нас. Зимой купим именно таких игроков.
- Намик Алескеров очень слабо стал играть…
- Намик выступает нипже своего потенциала. Не знаю, в чем проблема, я с ним говорил. После ответный игры еще раз между нами состоится разговор. Я очень недоволен этим.
Мурад Ахундов