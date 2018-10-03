Танцор Фарид Казаков: «Нашему коллективу поступило предложение гастролировать по всей России!» – ФОТО – ВИДЕО

30 сентября в Москве прошел масштабный концерт «Праздник гимнастики и танца» в рамках международного сотрудничества на благо мира и развития Россия – Азербайджан.

Организаторами концерта стали Международная Академия гимнастики, акробатики и танца «SanSara» (гендиректор Ирина Цуркан, Виолетта Федина) и Региональная национально - культурная автономия азербайджанцев Московской области (председатель Эльшан Ибрагимов, Шамиль Алиев).

Хореограф-постановщик концертной программы – известный азербайджанский танцор, выпускник Бакинской Академии хореографии, двукратный победитель Международного московского конкурса-фестиваля хореографии, победитель Международной танцевальной олимпиады, лауреат конкурса артистов балета имени Гэмэр Алмасзаде, лауреат III Тбилисского Международного хореографического фестиваля имени Вахтанга Чабукиани, победитель XX Международного творческого фестиваля-конкурса «На творческом Олимпе» (Сочи, Россия), обладатель главного приза Международного фестиваля-конкурса «Итальянские вечера в России», многократный чемпион города Баку и Азербайджана, главный тренер школы гимнастики и танца «Zabradance» Фарид Казаков.

«Это был отчетный концерт моего коллектива, который в сентябре отпраздновал свою годовщину. За год существования мы добились больших результатов! Мои воспитанники стали двукратными обладателями Гран-при, победителями международных и всероссийских фестивалей-конкурсов, приняли участие во многих мероприятиях города Москвы и Подмосковья, - отметил Фарид в беседе с 1news.az. - Мы получаем предложения о сотрудничестве со многими российскими организациями. После концерта нашему коллективу поступило предложение о том, чтобы начать гастролировать с нашей концертной программой по всей России! Начнем мы с Подмосковья! Я очень горжусь своим коллективом и всеми его успехами! В наших планах приехать на мою Родину и устроить серию концертов и мастер-классов по всему Азербайджану!»

Отметим, что «Праздник гимнастики и танца» собрал более 250 зрителей. Международная академия гимнастики, акробатики и танца «SanSara» отрывает свои двери для всех желающих и стремится приобщить к искусству танца, гимнастики и акробатики всех без исключения.