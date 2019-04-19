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Таможня «Домодедово» изъяла более $100 тыс. у гражданки Азербайджана

Сегодня в 18:35 ~ 1 минута на чтение 635
Таможня «Домодедово» изъяла более $100 тыс. у гражданки Азербайджана

Сотрудники Домодедовской таможни обнаружили и изъяли свыше 100 тысяч долларов у пассажирки рейса Москва – Баку. Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на российские СМИ.

Таможенники остановили в «зеленом» коридоре 56-летнюю гражданку Азербайджана, вылетавшую в Баку. Женщина заявила, что при себе имеет 50 тысяч долларов США.

«На просьбу инспектора предъявить всю имеющуюся у нее валюту, пассажирка достала из ручной клади 75,4 тысячи долларов. В ручной клади у женщины находилось еще 27,1 тысячи евро. Общая сумма наличных денежных средств составила в долларовом эквиваленте более 105 850 долларов», – говорится в сообщении пресс-службы таможни. 

Таможенным законодательством ЕАЭС разрешена к перемещению без письменного декларирования сумма, не превышающая в эквиваленте 10 тысяч долларов.

В действиях женщины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 200.1 УК РФ («Контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере»).

Максимальное наказание за данное преступление – штраф в размере до 15-кратной суммы незаконно перемещенных денежных средств либо ограничение свободы на срок до четырех лет.

1news.az

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