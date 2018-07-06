Таможенники Азербайджана пресекли попытку транзита 260 кг героина, произведенного кустарным способом

Таможенники Азербайджана пресекли попытку транзита через территорию страны из Ирана в Украину наркотических средств в объеме 260 кг, сообщает сайт Государственного таможенного комитета (ГТК).

Центр судебной экспертизы Министерства юстиции Азербайджана определил, что это героин, произведенный кустарным способом.

Наркотики были обнаружены в грузовом автомобиле «Mercedes-Benz Axor», управляемом гражданином Азербайджана Имамверди Агаевым, при пересечении ирано-азербайджанской границы на таможенном пункте Астара.

«Автомобиль по документам перевозил 800 мешков карбоната натрия, отправленного иранской компанией «Mojtaba Shage Azar» украинской компании «LLC Lisintra». Рентген-осмотр груза вызвал подозрения в характере груза, после чего было решено провести кинологический осмотр. В ходе осмотра было обнаружено 25 полиэтиленовых пакетов с наркотиками общим весом 260 кг», - отмечается в сообщении.

Лада Евграшина, Г.Р.